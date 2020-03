Utforkjøring på ved Salsnes

NAMDALSAVISA

SALSNES: Nødetatene rykket ut til etter at to kjøretøy kjørte av vegen ved Salsnes lørdag morgen.

– Det ene kjøretøyet skled av vegen, mens kjøretøyet like bak prøvde å stoppe, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt.

Operasjonsleder i politiet opplyser at det dreier seg om en strøbil og en lastebil.

Det førte til at begge kjøretøyene havnet utafor fv.769 ved Salsnes. Nødetatene rykket ut til stedet rundt klokka 08.30, og meldte samtidig om trafikale utfordringer på vegen.

– Det er to personer som er involvert i trafikkuhellet, og begge er uskadd. Det er ingenting som tyder på at kjøretøyene har holdt høy hastighet, sier Hollingen.

I 10-tiden skriver politiet på Twitter at vegen nå er saltet, og at det ikke lenger er glatt på stedet. Vegen er nå åpnet for normal ferdsel, men vil bil helt stengt i løpet av en og en halv time.

– Bilbergingen ser ut til å bli utfordrende, siden det er snakk om en stor strøbil. Vegen kommer nok til å bli sperret en stund, sier operasjonslederen.

I 12-tiden skriver Vegtrafikksentralen at trafikken dirigeres mellom de to bilbergingene og at fergetrafikken er tatt hensyn til ved forsinkelse i forbindelse med bilbergingene.

PS: NA skrev først at en personbil og en strøbil har kjørt i grøfta, men det riktige er at en strøbil og en lastebil havnet av vegen.