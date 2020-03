Bruvoll vant namdalsduellen

NAMDALSAVISA

OSLO: For etter at en offensiv Bruvoll måtte innse at det ble for hardt å følge tetgruppa i tåka i Holmenkollen, fikk han etterhvert selskap av Thomas Hjalmar Westgård.

Den siste mila gikk de to tidligere klassekameratene fra Steinkjer videregående skole med bare noen få sekunder mellom seg på klisterføret i Holmenkollen, og til slutt var det Bruvoll som avgjorde duellen til sin fordel, med et sekund.

Begge kom inn på verdenscuppoeng - Bruvoll nummer 26 og Westgård på plassen bak.

Alexandr Bolsjunov spurtslo Simen H. Krüger og vant femmila, mens Emil Iversen avgjorde spurten om tredjeplassen til sin fordel. De var 20 sekunder bak tetduoen. Eirik S. Augdal overrasket stort med å ta fjerdeplassen.