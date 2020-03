Første smittede innlagt på sykehus, Fylkesmannen har satt krisestab

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Personen som er innlagt fikk påvist koronavirussmitte 7. mars etter hjemkomst fra Nord-Italia, og har vært i hjemmekarantene siden hjemkomst, skriver sykehuset.

– Alle prosedyrer ble fulgt, vi har gode planer for mottakelse av slike pasienter, sier konstituert fagdirektør Tom Christian Martinsen ved St. Olavs hospital.

I forbindelse med innleggelsen vil Trondheim følger kommunen op med smitteoppsporing.

Krisestab hos Fylkesmannen

Mandag ettermiddag ble det også satt krisestab hos Fylkesmannen i Trøndelag for å være best mulig rustet for å takle korona-utfordringene. Staben ledes av fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar.

De siste dagene har utbruddet av koronaviruset økt i omfang, også i Trøndelag.

– Nå går vi inn i en ny fase der det blir behov for ytterligere samordning. Det vi står overfor vil utfordre og belaste alle kommunale funksjoner i tida som kommer noe som fordrer tettere samordning, sier fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar.

Tirsdag 10.mars har fylkesmannen innkalt fylkesberedskapsrådet til orienterings- og gjensidig informasjonsmøte. Hensikten med møtet er blant annet å sikre god situasjonsforståelse hos rådets medlemmer, men også diskutere hvordan situasjonen bør håndteres i tida som kommer.





Koronasmittede nord i Trøndelag:

Ti nordtrøndere er bekreftet smitte av koronaviruset. Ni av dem er bosatt i Frosta kommune, mens den siste personen er bosatt i Steinkjer kommune.

Frosta: Ni personer bekreftet smittet. Alle ansatte og barn ved Borglia barnehage samt fjerde klasse ved Frosta skole er fortsatt i karantene. Ungdomsklubben og Frostahallen er fortsatt stengt. Frosta skole, SFO og kulturskolen åpnes som vanlig i morgen tirsdag 10. mars.

Steinkjer: Én person bekreftet smittet. Ni personer i karantene, inkludert det påviste tilfellet. Har fått svar på alle innsendte prøver.

Namsos: Ingen påvist smitte. Fire innsendte prøver, har fått svar på to av dem. De to som venter på svar sitter i hjemmeisolering.

Nærøysund: Per nå er det ikke påvist noen tilfeller av smittede av koronaviruset i Nærøysund. Det er gjennomført noen tester. Alle disse har vært negative. Kommunen har ikke full oversikt over om det er eller eventuelt hvor mange som er i karantene. Dette er i de fleste tilfeller tiltak som gjøres i samråd mellom den enkelte og deres arbeidsgiver. Kommunen har opprettet en ordning med mulighet for hjemmetesting dersom det er mistanke om at noen er smittet.

Levanger: Ingen påvist smittet. 53 elever og 3 lærere ved Levanger videregående skole sitter i karantene. Har fått svar på alle innsendte prøver.

Verdal: Ingen påvist smitte. Fem i karantene. Har fått svar på alle prøver.

Stjørdal: Ingen personer er foreløpig bekreftet smittet i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal, men flere er satt i hjemmekarantene. Stjørdal kommune har innført hilse- og klemmeforbud for alle ansatte.