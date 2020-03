– Det som er viktig nå, er at andre kommuner uten smitte bruker de timene de nå har til å forberede seg. Vi hadde ikke mulighet til det.

Et familiebesøk fra Østlandet for to uker siden ble skjebnesvangert for en familie på Frosta, og deretter smittespredningen i hele Nord-Trøndelag. Totalt er nå minst 20 nordtrøndere smittet fra samme kilde.