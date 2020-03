Elev- og personalturer avlyses, russen bedt om å unngå større forsamlinger

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har forsterket våre tiltak som en konsekvens av de rådene helsemyndighetene gir, opplyser Vegard Iversen, som er fylkesdirektør for utdanning.

Alle elevreiser, personalturer, en lang rekke arrangement, hospitering og praksisutplassering i helsevesenet avlyses.

Russen blir bedt om å unngå større samlinger.

– Vi har de siste ukene hatt tett kontakt med helsemyndighetene og lyttet til rådene de gir. Nå sier helsemyndighetene at epidemien er over i en ny, alvorligere fase, sier Iversen.

Mer omfattende tiltak

Etter oppdaterte råd fra helsemyndighetene, har fylkeskommunen satt i verk mer omfattende tiltak, for å begrense smittespredninga.

– Skolene skal håndtere situasjonen likt på tvers av kommunegrenser, fastslår fylkesdirektøren.

– Vår viktigste oppgave framover er å gi elevene våre best mulig opplæring, og dessuten sørge for at flest mulig gjennomfører. Vi må derfor prioritere primæroppgavene våre, og vi må prøve å bevare tilstrekkelig ansattkapasitet ved alle skolene, opplyser Iversen i ei pressemelding fra fylkeskommunen.

Helseminister Bent Høye har sagt at dette kan bli langvarig. Ifølge fylkesdirektøren for utdanning vil det være nødvendig å tilpasse opplæringa til en situasjon der mange elever må være heime på grunn av sykdom eller karantene.

Avlyser og utsetter

Fylkeskommunen har bestemt seg for å avlyse eller utsette følgende arrangement:

#Arena Trøndelag i uke 1 (avlyst)

#HMS-samling i uke 11 (utsatt)

#Avdelingsseminar for avdeling utdanning i uke 11 (avlyst og erstattet med skype-møte)

#Fag- og svenneprøveutdeling i Steinkjer (avlyst)

#Mellomledersamling i uke 12 (utsatt)

#Ledersamling i uke 12 (utsatt)

#Rektormøte i uke 12 (avlyst og erstattet med et skypemøte)

#Åpning av den nye Oppdalshallen (utsatt)