Fjord Viking innstilt på grunn av været

NAMDALSAVISA

NAMSOS: På grunn av dårlig vær kanselleres avgang klokka 14:10 fra Rørvik til Namsos og avgang fra Namsos til Rørvik klokka 16:10, melder Vidar Hop Skyssbåter.

– Passasjerer fra Rørvik henvises til rutebuss klokka 15:20. Reisende fra Abelvær klokka 14:35 bes kontakte fartøyet. Det settes opp taxi for reisende fra Jøa klokka 14:50. Reisende til Jøa (fra Rørvik eller Abelvær) bes kontakte fartøyet. På 16:10-avgangen går det rutebuss til Lund. På Hofles venter rutebuss som kjører til Rørvik (via Kolvereid). Det blir satt opp taxi for reisende fra Namsos til Abelvær (kjører fra Kolvereid eller Hofles). Reisende fra Namsos til Jøa sendes med taxi. Det blir satt opp taxi for reisende fra Abelvær 17:15 til Rørvik. Rørvik-Gutvik går som normalt, men det må påregnes noe forsinkelse fra Rørvik, melder selskapet på sine heimesider.