Flyktningerennet: – Forberedt på å måtte avlyse

LIERNE: Tirsdag ettermiddag anbefalte Folkehelseinstituttet (FHI) å avlyse eller utsette alle arrangementer med 500 eller flere deltakere. Hensikten bak anbefalingene er å begrense spredninga av koronaviruset.

En rekke arrangementer ble kort tid etter meldt avlyst, blant annet helgas junior-NM på ski på Beitostølen. Om tre uker er plana at Flyktningerennet skal gå av stabelen, men nå kan det spøke også for rennet som skulle feire 70-årsjubileum i år.

- Det er enda tre uker igjen til rennstart, og det er fortsatt mulighet for at utviklinga kan snu, men samtidig er vi forberedt på at vi kan bli nødt til å avlyse, sier styreleder for rennet Karl Audun Fagerli.

Styremøte mandag

Styrelederen sier videre at de enn så lenge ikke har tatt ei avslutning om hva som vil skje med årets utgave av det tradisjonsrike turrennet, men at de vil være nærmere et endelig svar mandag.

- Vi skal ha et styremøte nå på mandag hvor korona-spørsmålet skal diskuteres. Det blir på mange måter «første milepæl» for å avgjøre om vi skal arrangere eller ikke, sier Fagerli og legger til:

- Ellers holder vi oss oppdatert i forhold til det som skjer med viruset dag for dag, anbefalingene til Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen i Lierne. Derfor ønsker jeg ikke å spekulere i fremtiden akkurat nå.

– Er du forberedt på å måtte avlyse?

- Vi er forberedt på alt sammen. Ingen kan spå hvordan ting utvikler seg i Norge og i Trøndelag, men det er heller ingen grunn til å tvinge gjennom rennet dersom det ikke er anbefalt. Vi skal rådføre oss med kommunelegen, skiforbundet, stevnelederen og juryen i rennet før vi tar ei endelig avgjørelse.

- Varsler i god tid

Uansett hva som blir skjebnen til årets utgave av Flyktningerennet, lover Fagerli at de påmeldte blir varslet i god tid.

- Vi vil ta en endelig avgjørelse i god tid før fristen, og ingen skal være redde for å tape noe som helst dersom det skjer, sier han og legger til:

- Flyktningerennet er et skirenn for både ung og gammel, og det hadde ikke vært artig om noen skulle bli syke fordi vi arrangerte.

Han legger heller ikke skjul på at det er kjedelig om rennet må avlyse.

- Vi har brukt mye tid på å få gode løyper, snøforholdene er flotte og alt ligger egentlig til rette for et kjempearrangement. Men folkehelsa kommer selvfølgelig i første rekke.