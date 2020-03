Golf den åttende - den nye folkekongen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Da den kom i 1974 satte den en ny standard som i mange år bare har blitt referert til som «golfklassen». Det er solgt omkring 35 millioner Golf opp gjennom årene. Selv med inntoget av elbiler og at VW satser på en egen plattform for batteridrevne kjøretøy, vil VW Golf være en bil som helt sikkert vil dominere markedet for kompaktklasse biler i Europa.