Koronasmittet pasient innlagt på Sykehuset Levanger

NAMDALSAVISA

LEVANGER: – Pasienten er tidligere testet for koronasmitte av primærhelsetjenesten. Prøven viste positivt svar, og vedkommende har de siste dagene hatt svekket allmenntilstand. I løpet det siste døgnet fikk pasienten symptomer som har nødvendiggjort innleggelse, sier fagsjef Paul Georg Skogen i en pressemelding.

Pasienten som er hjemmehørende på Innherred er nå isolert og får nødvendig behandling ved Sykehuset Levanger.

– I dialog med sykehuset ble pasienten fraktet i privatbil av nær familie, og tatt imot av helsepersonell som var forberedt og utrustet for å legge inn en smittet pasient. Nødvendige forholdsregler er fulgt, sier Skogen.

Gode rutiner

Pasienten er stabil og har onsdag kveld ikke behov for intensiv behandling.

– Vårt personell gir pasienten nødvendig behandling og oppfølging. Utvikling de kommende dagene vil bli fulgt tett og det vil til enhver tid bli vurdert hvilken behandling pasienten har behov for, legger Skogen til.

Sykehuset legger vekt på gode smittevernrutiner og har de siste dagene gjennomgått egne rutiner, undervist i smittevern og planlagt for mottak og behandling av koronasmittede pasienter.

Sykepleier i karantene

Folkehelseinstituttet kom med nye råd tirsdag kveld, der det ble klargjort at inneliggende pasienter med luftveissymptomer skal testes i forhold til koronavirus selv om pasientene ikke har en reisehistorikk som tilsier mistanke om smitte.

– Med bakgrunn i de nye retningslinjene har vi ved begge sykehus utført testing av en liten gruppe inneliggende pasienter. Prøvesvarene vil avklare om det er behov for isolasjon og oppfølging i forhold til pandemien, sier Skogen.

Helse Nord-Trøndelag og Sykehuset Levanger informerte mandag om at en dialysepasient var testet for koronasmitte i forbindelse med livsnødvendig behandling. Svaret foreligger nå og det er klart at prøven var negativ. Det er derfor ikke nødvendig med spesielle tiltak i forhold til den aktuelle pasientene eller personellet ved Dialyseavdelingen.

Det ble i tillegg informert om at en sykepleier er testet fordi en pasient i etterkant av gitt behandling tok kontakt med sykehuset og informerte om at vedkommende var satt i hjemmekarantene.

Den aktuelle sykepleieren er fortsatt i karantene selv om prøvesvaret var negativt. Dette har sammenheng med at smitte kan utvikle seg, og at det tross negativt prøvesvar nødvendig å overholde retningslinjen om 14 dagers karantene.

– Alle ansatte, ledere og sykehusene arbeider på spreng for å minimalisere spredning av smitte. Vi oppfordrer alle om å delta i denne dugnaden, og ber om at innbyggerne ikke oppsøker sykehusene dersom de har vært på reise. Ta kontakt med fastlege eller legevakt, og være nøye med å følge de råd og anbefalinger nasjonale, regionale og lokale myndigheter gir, sier Skogen, og legger til:

– Med bakgrunn i behovet for å unngå massiv smitte, ber vi om at publikum i minst mulig grad oppsøker sykehusene. Besøk til inneliggende må reduseres til et minimum. Følg rådene om å være nøye med god håndhygiene, gode hostevaner og unngå håndhilsning og klemming. Det er viktig at vi alle bidrar i en krevende situasjon.