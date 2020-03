LÅMØ avlyses: – Felles dugnad for å få bukt på viruset

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Tirsdag meldte Folkehelseinstituttet at de anbefaler at arrangementer med over 500 deltakere avlyses eller utsettes.

Like etter klokken tolv onsdag bekrefter Namsos svømmeklubb at Landsdel Årsklassemønstring-svømmestevnet (LÅMØ) er avlyst. Stevnet skulle egentlig arrangeres i Namsos i helga, og var ventet å samle mange hundre svømmere.

- Den endelige beslutninga er tatt, og vi sluttet oss til kommuneoverlegens anbefaling om å ikke arrangere stevnet. Det er gjort i samråd med Norges svømmeforbund, sier stevneleder Torkil Berntsen Due Tvete.

Han legger ikke skjul på at det er kjedelig å måtte avlyse, men sier samtidig at han både forstår og er enig med valget som er gjort.

- Det er veldig kjedelig, men samtidig noe vi må godta. Det må nesten til en felles dugnad for å få bukt på dette viruset, og jeg har full forståelse for at LÅMØ ikke blir arrangert, sier han.

Flyktningerennet: – Forberedt på å måtte avlyse Nå spøker det for 70-årsjubileumet til Flyktningerennet. Styreleder Karl Audun Fagerli sier de er forberedt på å måtte avlyse rennet på grunn av koronaviruset.

Ellers er rekke andre arrangement i Trøndelag avlyst, se liste under:

Nordfjellrennet: – Håper å arrangere

- Jeg har sendt informasjon om rennet og risikoanalyse til kommuneoverlegen i Overhalla, men har ikke fått svar ennå. Jeg håper ei beslutning blir tatt i løpet av dagen, sier rennleder for Nordfjellrennet, Trygve Stokke.

Stokke håper at turrennet som går fra Leddmyra stadion til Ranemsletta og Gimle på søndag får bestå. Rundt 300 skiløpere er påmeldt, men Stokke forteller at de er forberedt på å måtte avlyse.

- Vi er forberedt på å måtte avlyse rennet, men vi håper å få en godkjennelse fra kommunen. Nå får vi se hva som skjer, sier han. ( Saken fortsetter etter bildet)

Storlirennet: Avlyst

Langløpet Storlirennet, som går fra Storlien til Meråker, skulle gå av stabelen 21. mars, men de valgte onsdag å avlyse.

- Vi følger rådene fra FHI. Det er ingen som har fått påvist smitte i Meråker, men vi avlyser for å forhindre smitte. Det er kjempetrist at det ikke blir noe renn, men vi må ta en for laget, sier Mary Ann Myhre til Trønder-Avisa.

NM langrenn, junior: Avlyst

Tirsdag kveld vedtok smittevernlegen i Øystre Slidre kommune at kommende helgs junior-NM i langrenn på Beitostølen er avlyst.

Skiskytter-KM: Avlyst

Helgas kretsmesterskap og Trøndercup i skiskyting på Frolfjellet i Levanger er bestemt avlyst. Kommuneoverlegen i Levanger kommune la onsdag lagt ut at alle samlinger med over 30 personer må avlyses. Årsaken er frykt for spredning av koronasmitte.

Arrangøren opplyser på sine nettsider at de har fått bekreftet avlysningen.

Søndag skal det etter plana arrangeres KM-stafett på Steinkjer, og de bestemmer seg for om de skal arrangere eller ikke i løpet av onsdagen.

Artikkelen oppdateres forløpende med avlysninger