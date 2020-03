Nord universitet avlyser all undervisning ut uka

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det bekrefter studiestedsansvarlig på Nord universitet studiested Namsos, Aina Hildrum, til NA.

Studiestedslederen ønsker ikke å uttale seg nærmere om saken før ledelsen ved universitetet har diskutert situasjonen torsdag morgen.

– Vi kommer tilbake med mer info, sier Hildrum.

Etter det NA erfarer ble det sent onsdag kveld sendt ut en melding til studentene ved universitetet hvor nærmeste studieleder informerte om at de skal holde seg heime torsdag og fredag.

– Disse to dagene skal vi bruke for å legge til rette for mest mulig nettbasert undervisning, sier kommunikasjonssjef Andreas Førde.