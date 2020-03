Råd til risikogruppene: – Begrens kontakten med folk

NAMDALSAVISA

Smittevernansvarlig Marit Dypdal Kverkild hos fylkeslegen sier at tiden er inne for kontaktbegrensende tiltak – særlig hvis du tilhører risikogruppene.

– Og de som ikke er i risikogruppene bør redusere kontakten med folk som er gamle og syke. Det skal ikke flomme over av besøkende på sykehjemmene nå, og det er en av grunnene til at det er satt begrensninger der. Situasjonen er den samme for folk i risikogruppene, sier Kverkild.

Disse er i risikogruppene

Eldre over 65 år, personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk har økt risiko for et alvorlig forløp av koronaviruset.

Det opplyser folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av sykdommen.

Folkehelseinstituttet har per i dag ikke kjennskap til andre risikogrupper, men åpner for at personer med alvorlig nyresykdom, leversykdom og personer som har nedsatt immunforsvar kan ha økt risiko for alvorlig forløp.

Kan vare i ett år

Smittevernansvarlig Marit Dypdal Kverkild sier at man per nå ikke vet hvor lenge denne situasjonen vil vare.

– Noen snakker om at det kan vare så lenge som et år. Men det er ikke bare negativt hvis dette drar ut. For eksempel er det ikke negativt for belastningen i helsetjenestene. Vi ønsker jo ikke at mange skal bli syke samtidig, sier Kverkild.

Skiller mellom sykdomsforløp og smitteforløp

Hun sier at erfaringene viser at man ved et vanlig sykdomsbilde er smitteførende med koronaviruset i ca. 14 dager. Et vanlig sykdomsforløp for koronamsittede er på ca. ti dager, men man er smitteførende også noen dager etter at man er symptomfri.

– De som blir veldig dårlige er syke i ca. 15 dager. Gjennomsnittlig sykehusinnleggelse er ca. ti dager, opplyser Kverkild.

Advarer mot å trekke konklusjoner

Hun advarer sterkt mot å se på publiserte tall over smittede og døde, og så regne på dødelighetsraten.

– Det går ikke an å ta slike slutninger. Det forutsetter at Kina har samme registreringssystem som oss. Det er grunn til å tro at det er langt flere smittede enn det som er kjent. Dette er en av grunnene til at myndighetene ikke vil komme med noen tydelig informasjon om dette – fordi det er så usikkert, sier Kverkild.

Råd for risikogruppene

Folkehelseinstituttet har lagt ut informasjon på sine hjemmesider om hvordan personer i risikogrupper skal forberede seg, dersom det blir spredning av koronavirus i deres lokalsamfunn.

De viktigste rådene er følgende:

Ifølge folkehelseinstituttet er målet for smittevernarbeidet i Norge er at helsetilbudet til personer i risikogrupper skal opprettholdes slik at disse får nødvendig oppfølging.

Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig

Hold avstand til andre og unngå folkemengder

Begrens offentlig transport dersom det er mulig

Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp

Hold deg hjemme så mye som mulig

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus

Hva gjør du hvis du blir syk?

Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet, og nedsatt allmenntilstand, ta kontakt med egen lege eller legevakt (telefon 116117). Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Hold kontakt med de nærmeste, så du kan be om hjelp hvis du blir syk. Hvis du er syk og ikke har nære kontakter, kan det lages avtale om oppfølging med den lokale helsetjenesten.

Hvordan kan man redusere risiko for å bli smittet?

Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig

Unngå håndhilsning og klemming

Unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom

Unngå unødvendige utenlandsreiser da smittespredning kan øke i tiden som kommer, og kapasiteten i helsetjenesten kan være dårlig

Unngå deltagelse på arrangementer med mange deltagere fordi det er arenaer med mange ukjente

Arbeidstakere i risikogrupper bør samtale med arbeidsgiver om mulighet for fjernarbeid/fjernundervisning og tilrettelegging for videokonferanser

Kilde: Folkehelseinstituttet