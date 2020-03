Verdenscupavslutninga utgår for Stenseth

NAMDALSAVISA

Norges Skiforbund (NSF) har besluttet at de ikke vil sende løpere til verdenscupavslutninga i langrenn kommende helg. Ane Appellkvist Stenseth skulle egentlig avslutte sprintverdencupen der.

Norge reiser ikke til USA/Canada Langrennskomiteen har i samråd med langrennsledelsen besluttet at den norske troppen til verdenscupavslutningen i Canada og USA ikke reiser.

– I den situasjon vi per nå er i med tanke på risiko for spredning og smitte av koronavirus, har vi et ansvar for å prioritere helse foran prestasjon, sier langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad.

Virussituasjonen har også ført til at både Birkebeinerrennet og kommende helgs junior-NM i langrenn er avlyst.