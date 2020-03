Vurderer å korona-permittere ansatte

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har fortsatt kunder i salongen. Men vi har merket at vi har mistet kunder. Det er mange, mange færre enn til vanlig. Kundemassen er over halvert, sammenliknet med tidligere. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være på grunn av koronaviruset, sier Kristin Holberg Ingvaldsen, som driver Din Frisør i Namsos sentrum.