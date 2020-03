Widerøe kutter 1.500 flyavganger fram til slutten av mai

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Luftfarten er under press, internasjonalt og i Norge. Antall billettbestillinger er påvirket av et krevende marked og begrenset reiseaktivitet som følge av Corona-frykt, og vi ser at mange kunder reduserer sin flyaktivitet. Vi kutter 1500 avganger på våre kommersielle ruter frem til utgangen av mai, forteller Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe.