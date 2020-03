Alle skoler, barnehage og kommunale bygg i Namsos stenges fram til påske

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har nå vedtatt å stenge alt fra i ettermiddag og fram til 3. april, forteller rådmann i Namsos Inge Ryan.

I kommunestyresalen hadde han møter med kriseledelsen torsdag. I tillegg til skoler og barnehager, stenges også alle kommunale bygg som Oasen og Namsoshallen, med unntak av blant annet innbyggertorget.

– Vi jobber videre med detaljene rundt konsekvensene, så vi blir sittende videre for å planlegge vegen framover, sier Ryan.

Rådmannen og ordfører Arnhild Holstad sier det blir viktig å finne en løsning når det kommer til helsesektoren.

– Vi må komme fram til tiltak på hvordan vi kan bistå samfunnskritisk personell med å komme seg på jobb. Når skoler og barnehager blir stengt, må mange være heime fra jobb med ungene. Men vi må finne en løsning for å hjelpe de vi har behov for å ha på jobb, forteller Holstad.

Ingen smittede foreløpig

Kulturskolen, idrettshaller, bibliotek, kino, kulturhus og basseng stenger fra og med i ettermiddag.

– Vi har foreløpig ingen registrert smittede i Namsos kommune, men omfanget av personer med behov for testing øker. Ut fra utviklinga på landsbasis setter vi nå i gang mer omfattende tiltak for å prøve å begrense smitte mest mulig i kommunen vår», sier rådmann Inge Ryan.

– Dette er drastiske tiltak som er grundig drøftet i kommunens kriseledelse. Vi beklager de ulempene dette medfører for elever, foreldre og foresatte og deres arbeidsplasser, og øvrig samfunnsliv. Dette er et forsøk på å bremse en omfattende smittespredning som kan begrense samfunnsaktiviteten i enda større grad enn dette tiltaket gjør, og vi ber derfor om forståelse for at det gjennomføres. Vi mener at det er bedre med omfattende tiltak tidlig som heller kan lempes på, enn små tiltak for sent, sier Ryan videre.

Følgende tiltak innføres: