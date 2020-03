Avlyser alle gudstjenester inntil videre

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Selv om disse tiltakene og avlysingene settes i verk, ønsker kirken å være til stede i den utrygghet som mange kjenner akkurat nå. Det kan fremdeles skje i mindre sammenhenger, i samtaler og ikke minst digitalt og på telefon. Kirken har alltid vært et sted for å søke oppmuntring og støtte, og vi er her for alle som trenger det. Samtidig er det viktig å «ta en for laget». Det er nestekjærlighet og solidaritet i praksis, sier biskop Herborg Finnset i ei pressemelding.

Kirkverge i Midtre Namdal Magne Bergslid og prost Håkon Olaussen sier de forholder seg til restriksjonene.

Disse tiltakene mot smittespredning i kirkene i Midtre Namdal blir nå gjennomført.