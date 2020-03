Første koronadødsfall i Norge

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har nå i kveld fått vite at det første dødsfallet har skjedd på grunn av covid-19, et eldre menneske, som har vært syk, og som da altså har dødd, sa Solberg på Dagsrevyen i kveld.

Dugnad redder liv

Tidligere i dag, torsdag innførte regjeringa de strengeste tiltakene som er satt i fredstid i Norge, i kampen mot koronaepidemien.

– Målet er at koronaviruset skal ta så få liv som mulig i Norge. Derfor har vi nå satt i verk svært strenge tiltak. Jeg oppfordrer alle til å bli med på dugnaden for å stoppe smitte og forhindre at mange blir alvorlig syke. Det er en dugnad som redder liv, uttaler helseminister Bent Høie.

Som uttrykker medfølelse med dem som mistet en av sine.

– Vi har fått det første dødsfallet i Norge som en følge av koronaviruset, og vi kommer beklageligvis til å oppleve flere, uttaler helseministeren.





Status torsdag kveld

Basert på informasjon om varslede tilfeller i Norge (utbruddsregisteret) rapporter Folkehelseinstitutt følgende:



Det er nå totalt 621 tilfeller, hvorav 163 tilfeller er rapportert fra kl. 00.00 til kl. 24.00 den 11.03.2020.

Gjennomsnittsalder for tilfellene er 46.2 år, 33.8 % er kvinner og 66.2 % er menn.

105 tilfeller har blitt smittet i Norge, 384 tilfeller har blitt smittet utenlands og for 132 er smittested under avklaring.

Og en person er altså død som følge av smitte av covid-19-viruset.