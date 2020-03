Folk har begynt å hamstre matvarer: – Ingen grunn til panikk

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har varer i butikken, vi får varer som vanlig både gjennom ekstraleveranse nå til helga og som vanlig neste uke. Det er heller ingenting som tyder på at vi skal gå tom for varer i overskuelig framtid, sier kjøpmann Eskild Tungseth ved Rema Rock City.

Handler mer

Torsdag var det betydelig pågang av namsosinger som handlet mer dagligvarer enn de vanligvis gjør.

– Jeg bor alene, og har det jeg trenger og regner med at det sikkert er mat å få kjøpt neste uke også, men tenkte likevel det kunne være lurt å ha litt ekstra i huset med tanke på barn og barnebarn, sier Else Furulund.

Hun mener det er viktig at vi som lokalsamfunn bidrar til å ta ting på alvor.

– Noen kan kanskje tenke at storsamfunnet overdriver litt med tanke på alt som blir stengt og avlyst. Jeg tenker vel heller at vi har vært litt sløve og reagert for sent, og burde ha kommet med de tiltakene som kommer nå mye tidligere, sier hun.

Tungseth sier at de allerede onsdag merket at folk handlet mer.

– Det går mest på at kundene tar med seg ekstra av for eksempel hermetikk, ris, potetmos og andre tørrvarer så de har en buffer heime, sier han.

Kjøpmannen ber folk om å senke skuldrene og handle som normalt.

– Jeg sier til våre kunder at det er ingen grunn til panikk, både grossistene og kjeden har systemer som gjør at matdistribusjonen går som normalt også i dagene og ukene framover, sier kjøpmann Tungseth.

Førjulstendenser

Den samme oppfordringa kommer fra Coop Midt-Norge som oppfordrer folk til å handle ansvarlig,

Viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge, Bjørn Vik-Mo, ber folk til å handle som før.

Til Trønder-Avisa sier Vik -Mo at det varierer veldig fra sted til sted, og butikk til butikk, hvor mye folk handler.

– Jevnt over er det langt større handel enn normalt. Det er ikke feil å sammenlikne med slik vi handler til jul og påske. Folk fyller opp litt ekstra., sier han til T-A.

Vik-Mo uttaler videre at Coop følger situasjonen veldig høye, og har god kontroll på vareforsyninga.

– Dersom folk handler som normalt så er det nok til alle, sier Vik-Mo.

Det er sendt ut en felles pressemelding fra Coop, Norgesgruppen, Rema 1000, Virke dagligvare og NHO.

– Vi har fortsatt god tilgang på varer fra leverandører. Det er ikke noe som tilsier varemangel i Norge. I tillegg har vi stort fokus på å opprettholde rutiner og vareflyt som vanlig. Vi har tett dialog med myndighetene, og baserer oss på fakta og råd fra Folkehelseinstituttet, heter det i meldinga.