Kvalifisering på vent

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Rørvik er for lengst vinnere av årets 3. divisjon i håndball, og derfor har det i seg selv ingen ting å si at helgas terminfestede kamp mot Namsos er avlyst på grunn av Korona-viruset.

Det som derimot er usikkert er hva som vil skje med kvalifiseringskampene til 2. divisjon.

Denne kvalifiseringa skal etter planen gå første helga i mai.

– Det eneste vi vet akkurat nå er at alt av seriespill og sånt blir avlyst framover. Det blir ingen kamper på ei stund, men vi har fått beskjed om at det kommer mer informasjon om hvordan det blir i forhold til opp- og nedrykk etter hvert, sier Rørvik-trener Anders Morken.

– Vi vet egentlig ingenting om hvordan det blir med kvalik-spill nå. Situasjonen er som den er, og vi får ikke gjort noe med et uansett. Det er nytteløst å bruke så mange kalorier på det, så nå er vi nødt til å vente og se hva som skjer framover, fortsetter han.

Frykter du at opprykksmulighetene kan gå i vasken?

– Det håper jeg ikke, og tror egentlig ikke det heller. Som sagt vet vi ingenting om noe, men jeg håper forbundet greier å finne ei fornuftig løsning på det. Helsa er uansett det viktigste akkurat nå.

– Ingen sykdom i laget

Morken forteller at a-laget på Rørvik forholder seg til klubbens retningslinjer, og at de foreløpig trener som normalt.

– Alle treningene i klubben er ikke blitt avlyst, og per nå er det opp til hvert enkelt lag å bestemme. Men er man syk, så holder man seg selvfølgelige hjemme, og ellers følger vi reglene for hygiene og sånt. Med mindre vi får beskjed om noe annet, så trener vi som normalt. Vi har ingen problemer med sykdom innad i laget, og da ser jeg ingen grunn til av å avlyse treningene, sier Morken.

Jobber med avklaring

Også for Lierne og Snåsas damelag i 2. divisjon volleyball, knyttes det stor spenning til hva som skjer i forhold til kvalifiseringskamper til 1. divisjon.

Det skiller bare ett poeng mellom lagene på rankingtabellen, i Snåsas favør, før helgas terminfestede rankingturnering i Trondheim. Ei turnering som nå er avlyst.

Vinneren av totaltankinga skal etter planen spille kvalifisering for 1. divisjon, i slutten av april.

Hvem som nå får tilbudet om å spille denne kvalifiseringa, og hvorvidt det blir kvalifisering, er foreløpig ikke avklart, sier Davic Cox. Han leder avdeling for arrangement og konkurranse i Norges Volleyballforbund.

– Med avlysing av alle aktiviteter i mars måned, er vi klar over at flere/alle serier ikke vil få anledning til å spille ferdig sine siste kamper. Vi jobber nå med å avklare hvordan sluttresultatet skal være. Derfor kan jeg ikke med 100 prosent sikkerhet si hva som blir endelig resultat av serien når lagene ikke får spilt siste rankingturnering, sier Cox til NA.

– Forhåpentligvis får vi avklaring i løpet av kort tid, legger han til.

Når det gjelder aktiviteter litt fram i tid, jobbes det også med avklaring om hvordan det blir med disse.

– Vi håper at dette spørsmålet også kan besvares i løpet av kort tid, så alle klubbene vet hva de skal planlegge/forholde seg til. Samtidig håper jeg alle kan ha litt tålmodighet med situasjonen og avvente et endelig svar fra forbundets administrasjon. Som sagt, vi jobber kontinuerlig med situasjonen og håper at vi kan gi svar på alles spørsmål i løpet av veldig kort tid, sier Cox.