Leka kommune innfører strenge tiltak for å holde smitten vekk fra øya

NAMDALSAVISA

LEKA: I ei pressemelding forteller ordføreren at geografien gir Leka en unik mulighet til å kunne prøve å hindre smitte på øya.

– 90 prosent av innbyggerne bor på øya, og de eneste mulighetene til å få smitten hit er via fergesambandet eller hurtigbåten, skriver hun, før hun legger til at det særlig er to forhold som er lagt til grunn for at Leka kommune nå innfører «time out».

– Leka kommune har en av fylkets eldste befolkninger, og mange eldre over 70 år sliter dessuten med kroniske sykdommer. Dette medfører at en stor del av innbyggerne våre befinner seg i risikogruppene.

Det andre forholdet er at også en del av den yngre befolkninga sliter med lavt immunforsvar.

– For tida sprer det seg forkjølelse på Leka. Dette betyr at de som blir forkjølet kan bli satt i karantene av kommunelegen hvis de har vært på reise. Dette betyr videre at vi raskt kan komme i en situasjon der viktig helsepersonell blir sittende heime i karantene.

Strenge tiltak

Med bakgrunn i dette innfører de fjorten tiltak, hvor det første er at skole og barnehage stenges resten av denne uka og neste uke.

Nå er det også klart at regjeringa stenger alle landets skoler og barnehager:

Stenger alle landets skoler og barnehager Statsminister Erna Solberg sier tiltakene som nå iverksettes vil sette folks hverdag på hodet, men det er nødvendig for å sikre liv og helse.

Videre informerer ordføreren om at Herlaugshallen og svømmehallen stenges i samme periode, og at det er besøksforbud på sykestua. Det er også tatt kontakt med driftsselskapet som driver fergesambandet med tanke på at folk kan bli sittende i bilene under overgang til øya.

Kommer du fra områder der det er konstatert smitte skal du unngå kontakt med innbyggerne. Videre skal folk som kommer heim fra utlandet ta kontakt med lege for å ta prøve, og kommunen ber folk om ikke å ta handleturer utenfor kommunen, og utsette planlagte turer til sykehus om mulig.

– Må ta ansvar

Tiltakene sier også at folk skal unngå å reise til kommuner med smitte, og unngå dagsreiser ut av kommunen.

– Disse tiltakene kan synes strenge, men av hensyn til at vi har fylkets kanskje eldste befolkning må vi gjøre alt vi kan for å ta vare på hverandre. Vi har ikke smitte i vår kommune i dag, la oss sørge for at vi heller ikke får det, skriver Helmersen, som påpeker at dugnadsånden i Leka er sterk.

– La oss slå ring om våre eldre og syke gjennom å vise at vi tar ansvar.