NA og Namdalshagen har innført restriksjoner for besøkende

NAMSOS: NA tar ikke lenger i mot vanlig besøk, men du må henvende deg på telefon først. Det samme gjelder alle bedrifter og virksomheter som holder til i lokalene i Namdalshagen i Namsos.

Namdalsavisa har også tatt i bruk heimekontor for mange av de ansatte.

- Noen jobber allerede heimefra, men fra i morgen vil det gjelde de aller fleste i NA. Det betyr at hele salgsavdelingen og hele redaksjonen vil ha heimekontor. Det betyr ikke at vi skal slutte å møte folk og lage nyheter eller annonser, men vi er ikke avhengig av tilgang på våre fysiske lokaler for å drive NA, sier sjefredaktør og administrerende direktør Kim Riseth i NA.

Selv om NA ikke tar i mot folk i lokalene, er målet å opprettholde samme drift og bemanning.

- Spesielt i en krisesituasjon som dette er det viktig at vi klarer å opprettholde driften og få ut saklig og faktabasert informasjon. Vi innfører disse tiltakene både for å sikre at vi skal kunne komme ut som normalt, og fordi vi også må ta ansvar for ikke å spre smitte, forklarer Riseth.

Han oppfordrer fortsatt folk til å ta kontakt med NA hvis de har viktige nyhetstips eller informasjon.

- Det er fullt mulig å kontakte oss både på telefon, e-post og på messenger via vår Facebook-side. Der har vi en egen chat-bot som tar i mot henvendelser og leder deg til riktig person eller avdeling.