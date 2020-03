Stenger alle landets skoler og barnehager

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Statsminister Erna Solberg holdt torsdag en pressekonferanse sammen med helseminister Bent Høie, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Dette er en vanskelig tid for Norge og verden. Norge blir satt på en stor prøve som samfunn og som enkeltmennesker, sier Solberg.

– Stor inngrepen i vår frihet

Hun varsler at vi alle vil få en annerledes hverdag fremover.

– Det er avgjørende at alle landets innbyggere deltar i dugnad for å bremse smitte. Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom, sier Solberg.

– Vi har allerede innført tiltak, men de er ikke lenger nok. I dag kommer de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å få stor inngripen i vår personlige frihet. Det griper inn i vårt hverdagslig og hvordan samfunnet fungerer, sier Solberg.

Forbys å reise utenlands

Helseminister Bent Høie (H) oppfordrer alle til å unngå fritidsreiser i tiden fremover.

Det sa han på en pressekonferanse sammen med statsminister Erna Solberg (H) og Folkehelseinstituttet torsdag.

Regjeringen iverksetter nå de strengeste tiltakene Norge har hatt i fredstid.

Helsepersonell forbys å reise til utlandet.

Kollektivtransporten skal imidlertid opprettholdes – blant annet slik at sikkerhetskritisk personell skal kunne komme seg på jobb.

– Butikker skal også være åpne. Det er ikke nødvendig å hamstre, sier helseministeren.