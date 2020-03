Stenger alle videregående skoler i Trøndelag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det bekrefter Trøndelag fylkeskommune torsdag.

Val videregående skole har allerede stengt skolen for elever og ansatte, nå stenges altså resten av vgs-skolene i fylket.

Må ha tid for å få en oversikt

Fra før er flere skoler stengt på grunn av smitte og mulig smitte blant elever eller folk som står nær elever nær.

– På bakgrunn av omfanget ser fylkesrådmannen seg nødt til å stenge de andre skolene. Vi ønsker med dette tiltaket hindre smittespredning og å skape ro og trygghet for alle elever, foresatte og ansatte i en situasjon som for mange virker uoversiktlig. Vi ser tendenser til at samme situasjon kan utløse ulike tiltak i ulike kommuner, og dette bidrar til uro, noe vi absolutt ikke ønsker. Vi ser også at andre fylkeskommuner iverksetter tilsvarende tiltak som det vi gjør, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen.

- Vi ønsker å ha fokus på primæroppgavene våre og sikre god opplæring til alle elever i de videregående skolene i fylket. Vi ser at ved en slik avgjørelse går ut over de nasjonale anbefaling som foreligger. Vi trenger nå noe tid til å få oversikt, sier fylkesdirektøren.

Nasjonale føringer går ennå ikke ut på å stenge alle landets skoler.

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider: Stenging kan medføre betydelige praktiske utfordringer for elevene og foreldrene. Som hovedregel anbefaler vi ikke stenging av barnehager eller skoler, eller avlysning av undervisning. Midlertidig stenging ved påviste enkelttilfeller for å gi tid til å gjennomføre kontaktsporing kan vurderes.

Savner tydelig beredskapsledelse

Fylkesordfører Tore O. Sandvik, sier skolestenginga har små samfunnsmessige konsekvenser, vil bidra til å redusere smittetrykket og dempe antall passasjerer i rush på kollektivtrafikken.

– Elevene vil måtte arbeide med skolearbeid hjemme så langt det lar seg gjøre, og de fleste vil legge til rette for dette på ulike måter, men i flere av de praktiske fagene vil selvfølgelig opplæringa lide som følge av dette. Konsekvenser som følge av dette, må vi komme tilbake til, sier Sandvik.

– Vi ser at kommunelegene ikke greier å samordne seg med enhetlige råd, slik at det blir ulik praksis mellom skolene på bakgrunn av hvilken kommune de ligger i. Det skaper en usikkerhet vi nå bidrar til å rydde opp i. Det savnes en mer tydelig nasjonal beredskapsledelse, mener fylkesordføreren som også er leder av Fylkesordførerkollegiet.