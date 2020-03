Sykehuset Namsos satt i beredskap og reduserer planlagt aktivitet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Dette innebærer at poliklinisk aktivitet og dagkirurgi blir redusert. Det som kan utsettes av planlagt aktivitet vil bli skalert ned.

– Krisestab og kriseledelse er etablert for å rigge organisasjonen for å kunne håndtere en alvorlig og krevende situasjon på best mulig måte. Det innebærer at vi forbereder oss på at begge sykehus vil motta et større antall pasienter med påvist smitte. For å kunne trygge kapasiteten trekker vi ned planlagt aktivitet. Dette gjør vi for å frigjøre kapasitet, og samtidig ta høyde for at også ansatte kan bli syke, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Tar kontakt med pasienter

Flere klinikker den siste uka vært i dialog med pasienter som på eget initiativ har bedt om å få utsatt behandling de er henvist til. Helseforetaket opplever at innbyggerne har forståelse for at sykehusene må legge om fra normal aktivitet til en situasjon der vi må gjøre det vi kan for å stå best mulig rustet for å håndtere korona-situasjonen.

Torsdag kveld har hverken Sykehuset Namsos eller Sykehuset Levanger inneliggende pasienter med påvist smitte.

Pasienten som ble innlagt på Sykehuset Levanger onsdag med påvist koronasmitte er nå utskrevet.

– Vedkommende fikk behandling og oppfølging for luftveisproblemer. I løpet av torsdag var helsetilstanden i god bedring, og vedkommende er nå utskrevet, sier kommunikasjonssjefen.

Aktivt smittevern

Det er i tillegg besluttet en rekke tiltak for å forebygge smittesituasjonen. Fra og med fredag innføres det blant annet bemannet vakthold ved hovedinngangene og stenging av kantinetilbudet for publikum ved begge sykehus.

– Vi har valgt å informere pasientene via innkallingsbrev, og med sms-påminnelse, om at vi ikke ønsker at personer som har vært ute og reist kommer til sykehusene uten at vi er informert på forhånd om at de kan være smittet. Fra fredag vil publikum bli møtt av vektere ved hovedinngangen. Hensikten er å forsikre oss om at publikum er kjent med restriksjonene, og at nødvendige smitteverntiltak blir gjennomført.

- I tillegg har vi besluttet å stenge kantinetilbudet for publikum. Bare ansatte har fra fredag adgang til kantinene. Der kan våre sykehusansatte kjøpe kald mat, men ikke benytte kantinene som spiserom. Vi gjør dette for å unngå at kantinene blir risikoområder for smitte.

Andre restriksjoner

Føde/barsel - kun far eller medmor til nyfødte har anledning til å komme på besøk til innlagt mor og barn. Dette gjelder begge sykehus. Helseforetaket avviser at det er innført restriksjoner for far/medmor når det gjelder det å være med under fødsel. Dette kommenteres fordi det på sosiale medier torsdag ble spredt rykter om at en slik begrensning var innført.

Øvrige avdelinger - det er innført restriksjoner når det gjelder besøk inneliggende pasienter. Sykehusene ber om at kun nærmeste pårørende kommer til sykehuset på besøk.

Svært syke pasienter - HNT ber om at pårørende/familier til svært syke pasienter avtaler direkte med den aktuelle avdeling, og i fellesskap finner gode løsninger for opphold og nærvær på sykehuset.

Blomster til pasientene - på grunn av smitterestriksjoner, vil ingen av sykehusene sørge for at tilsendte blomster blir fraktet til avdelinger og pasienter. HNT anmoder om at innbyggerne bidrar til et best mulig smittevern.

Avlyser screeningprogram

Helse Nord-Trøndelag og sykehusene deltar i Kreftforeningens nasjonale mammografiprogram. På grunn av den oppståtte situasjonen har Klinikk for bildediagnostikk valgt å stanse tilbudet midlertidig.