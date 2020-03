– Det er bittert, men det var ingen veg utenom å avlyse

NAMDALSAVISA

LIERNE: - Det gikk som det måtte gå. Det var ingen veg utenom avlysning, og heldigvis har vi fått mange positive tilbakemeldinger og reaksjoner fra folk som forstår hvorfor vi har avlyst. Vi har sett på avbestillingene den siste tiden at folk var mentalt forberedt på at det ville bli slik, sier styreleder for Flyktningerennet, Karl Audun Fagerli.