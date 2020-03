– Pasientbehandling som kan vente, må vente

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Torsdag informerte Helse Nord-Trøndelag om at Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger var satt i beredskap på grunn av pandemisituasjonen, og at helseforetaket reduserer planlagt aktivitet.

Dette innebærer at poliklinisk aktivitet og dagkirurgi blir redusert. Det som kan utsettes av planlagt aktivitet vil bli skalert ned.

– Er Sykehuset Namsos utstyrt med nok verneutstyr?

– Våre klinikker har per nå nødvendig utstyr. Samtidig er vi klar over at det både nasjonalt og internasjonalt er knapphet på ordinært smittevernutstyr. Vårt fagpersonell har ut fra dette sammen forsøkt å gi et anslag på framtidig behov, og sammen med sykehusinnkjøp er det gjort tiltak for å anskaffe alternativt utstyr, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i Helse Nord-Trøndelag til NA.

– Det testes ut om Forsvarets utstyr kan benyttes, om byggenæringenes støvmasker duger og i hele tatt jobbes det med løsninger som skal sikre oss på lang sikt. I tillegg koordineres utstyrsbehovet av det regionale helseforetaket. Det betyr at sykehusene som trenger det mest, og som har knapphet på utstyr, kan få hjelp fra sykehus som ikke er verst rammet, sier Karlsen.

Kan gjøres om til isolat

– Er det intensivplasser nok?

– Det er vanskelig å gi et bastant svar på dette, men vi mener å ha og kapasitet ved begge våre sykehus. Fra fredag og kommende uke blir elektiv aktivitet tatt betydelig ned, og dersom det blir behov for å omgjøre arealer til smitteavdelinger og isolater – har vi planer for dette også i Namsos. Dersom sykdomsbildet endres betydelig er knapphet på ansatte et mulig problem. Nettopp derfor må pasientbehandling som kan vente – vente, for å trygge at vi har nok helsepersonell over tid til å pleie og behandle koronasmittede pasienter, forklarer Karlsen.

– Har det så langt oppstått noen kritiske situasjoner på sykehuset på grunn av koronaviruset?

– Nei, vi har ingen indikasjoner på at det har vært kritiske situasjoner eller hendelser så langt. Men vi har fokus på å forhindre slike ting, blant annet gjennom å innføre streng kontroll ved innganger, forsikring om at alle i sykehuset har gode hostevaner, er nøye med håndvask og at de som har vært utenfor Norden ikke kommer til sykehuset uten at det er varslet på forhånd og avklart at de trenger medisinsk bistand fra sykehuset.

– Vi har evighetsperspektiv

– Hvor lenge kan sykehuset holde det gående med en slik situasjon?

– Vi har evighetsperspektiv. At vi har innført en rekke restriksjoner (besøk, stengt kantina osv), samt reduserer normal aktivitet – gjøres for at sykehuset skal kunne gi øyeblikkelig hjelp, livsnødvendig behandling og ha kapasitet til å håndtere koronasituasjonen. Alle i sykehuset forbereder seg på et langt løp, og vi er helt trygg på at samtlige ansatte vi strekke seg langt for å sikre befolkninga et godt sykehustilbud også nå når vi er i krise, sier kommunikasjonssjefen.

– Foregår testing på sykehuset – eller er dette noe legekontorene utfører?

– For folk flest er det primærhelsetjenesten (kommuner/legevakt) som gjennomfører testing. I sykehusene følger vi nasjonal retningslinje og tester inneliggende pasienter med luftveissymptomer og mistanke om smitte. Fra fredag har vi i tillegg innført testing av egne ansatte dersom de føler seg syke, eller har symptomer som indikerer at det er mistanke om smitte. De som blir innlagt med korona er på forhånd testet av legevakt eller heimkommunen, avslutter Svein H. Karlsen i Helse Nord-Trøndelag.