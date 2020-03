– Slik situasjonen er nå, kan vi ikke samle om lag 300 personer over tre dager

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Slik situasjonen er nå, kan vi ikke samle om lag 300 personer over to dager, sier leder Per Olav Skurdal Hopsø i Trøndelag Ap og viser til de drastiske tiltakene som er satt i verk over hele landet.

Stjørdal kommune har gitt klar beskjed om at alle arrangement skal avlyses – og regjeringa har besluttet de strengeste tiltakene i fredstid. Derfor tar fylkespartiet grep.

– Årsmøtet neste helg utsettes, sier fylkeslederen.

Det er ikke tatt stilling til når årsmøtet kan avholdes.

– Forberedelsene til årsmøtet stanses nå. Vi må avvente utviklinga av koronasituasjonen og oppdateringer fra helsemyndighetene før vi kan ta stilling til når årsmøtet kan avholdes, sier fylkessekretær Jan Thore Martinsen.

– Vi er svært bekymret for koronaepidemien, og de konsekvensene det kan få for helsa til enkeltmennesker, det sivile samfunn, næringsliv og samfunnet som helhet. Skal vi stanse framveksten til dette viruset, må vi gjøre det i fellesskap, ikke hver for oss, sier Per Olav Skurdal Hopsø.

