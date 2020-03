– Tror du at du er smittet, skal du holde deg heime

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Koronaviruset setter hele den norske befolkninga i en spesiell situasjon. Etter torsdagens strenge pålegg fra landets myndigheter, er alle mer eller mindre på tå hev for mulige smittesituasjoner.

– Hvordan skal personer som tror de er smittet forholde seg?

– Hvis personer tror de er smittet, skal de holde seg heime. De skal følge råd om heimeisolering, det vil si minst mulig kontakt med de(n) andre i husstanden. De som er i isolering/karantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet med mindre de har behov for helsehjelp. En test for koronavirus vil ikke gjøre noe utslag for oppfølginga, gitt at man uansett skal overholde karantenen, opplyser Carlson som har forståelse for folks behov for informasjon i den oppståtte situasjonen.

Må prioritere

– Vi forstår at alle ønsker visshet om de er smittet eller ikke, men vi er i en situasjon hvor det må gjøres prioriteringer for å beskytte de mest sårbare i samfunnet og de som behandler dem.

De som tilhører risikogruppa, det vil si eldre personer over 65 år, de som har underliggende sykdom (hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk og de som røyker), skal fortsatt ta kontakt med fastlege for vurdering med henblikk på testing når det er mistanke om koronavirus.

– Alle som får en forverring av sin tilstand i heimekarantene/heimeisolering som krever vurdering av lege, skal ta telefonisk kontakt. Det er viktig at de opplyser om mistanke om smitte med koronavirus, slik at nødvendige smitteverntiltak blir gjennomført før eventuell undersøkelse, sier kommuneoverlegen.

Eget test-team

– Er det hvert enkelt legekontor som utfører testing?

– I Namsos kommune har vi lært opp et eget team for prøvetaking med henblikk på koronavirus.

– Hvor lang tid tar det før resultatet av en smitteprøve er klart?

– Det tar inntil to dager å få svar på en prøve, men dette påvirkes av pågangen på mikrobiologisk laboratorium ved St. Olavs hospital, forklarer kommuneoverlege Anita Carlson.

Hun ber i tillegg folk følge med på informasjon som legges ut på kommunens heimesider og på Facebook.

