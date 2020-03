Alle barn til samfunnskritisk personell får barnehageplass

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Barnehagesjef i Namsos, Marthe Hatland, og kommunalsjef for opplæring og oppvekst, Roger Sæthre, bekrefter at samfunnskritisk personell som må på jobb får tilbud om barnehageplass fra mandag.

– Vi følger utviklinga tett, og er i en prosess der vi må kartlegge behovet, forteller Sæthre.

Vil legge til rette

Sæthre og Hatland sier også fredag vil bære preg av møtevirksomhet, men at de i løpet av ettermiddagen vil ha flere svar på hvordan de kommende ukene blir for barnehagene.

– Overordnet, går i utgangspunktet den grunnleggende drifta videre, selv om aktiviteten i barnehagene er endret. Det som vi er usikre på akkurat nå, er hvordan vi skal drifte og sysselsette barnehagene, sier kommunalsjefen.

– Vår oppgave nå blir å legge til rette og følge statens føringer, legger Hatland til.

Åpner noen barnehager

Mens lærere på skolene kan drive pedagogikk fra skolene, har restriksjonene større betydning for barnehagene. Ingen barn i barnehagen betyr jo færre arbeidsoppgaver for ansatte.

– Nå prioriterer vi å finne en løsning for personer i den samfunnskritiske gruppa, som er nødt til å gå på jobb. Vi har derfor som mål om å få til et opplegg i løpet av fredag, fortelle Sæthre.

Mens alle barnehager er stengt fredag, håper kommunalsjefen og barnehagesjefen på å åpne barnehager for foreldre som har behov fra mandag.

– Vi er enige om å holde åpent i noen barnehager, men vi jobber som sagt med å kartlegge hvor mange det er som har behov for barnehageplass, sier Hatland.

– Hvor mange barnehager er det snakk om?

– Forløpig ligger det an til fem-seks barnehager, sier Hatland.

– Det jobbes også med å finne en løsning for SFO fra mandag av, legger Sæthre til.

Grong og Lierne

I Grong har de også etablert en barnehageløsning etter den nye situasjonen som har oppstått.

– Vi har selvfølgelig et tilbud til dem som har krav på det. Per i dag har vi to barnehager åpne, dette for å forhindre smittepress.

Grong har også åpen SFO for de som har krav på dette, opplyser ordfører Borgny Grande (Sp).

Lierne har et tilbud til dem som har behov for både skole og barnehage.

– Vi har foretatt en kartlegging om behovet. Omfanget ser ikke ut til å være veldig stort. Det vil dreie seg kun om noen enkeltfamilier, og disse skal vi gi et tilbud i tråd med det som er bestemt fra Helsedirektoratet, forteller ordfører Bente Estil (Ap).

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

• Styring og kriseledelse

• Forsvar

• Lov og orden

• Helse og omsorg

• Redningstjeneste

• IKT-sikkerhet i sivil sektor

• Natur og miljø

• Forsyningssikkerhet

• Vann og avløp

• Finansielle tjenester

• Kraftforsyning

• Elektroniske kommunikasjonstjenester

• Transport

• Satellittbaserte tjenester

• Apotekene