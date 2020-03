AtB tar koronagrep: Kontantkjøp stoppes

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi vurderer situasjonen i Trøndelag fortløpende og jobber for å opprettholde kollektivtrafikken som en viktig samfunnsfunksjon. Derfor gjør vi nå ytterligere tiltak for å unngå smitte, opplyser selskapet.

For å redusere smittefaren er renholdet på alle AtBs farkoster skjerpet. På ferger, hurtigbåter og terminaler er det også plassert ut håndsprit og informasjon om koronasmitten..

AtB er i kontakt med alle sine operatører for å sørge for at det viktige kollektivtilbudet opprettholdes. Deriblant hurtigbåt- og fergeforbindelser.

Flere av skolelinjene som betjener skoler som stenges, vil bli tatt ut av drift. Selskapet viser til sin nettside for å få oppdatert informasjon om hvilke linjer det er snakk om.

Selskapet har innført disse strakstiltakene:

Regionlinjer:

Kontantkjøp på bussene stoppes, men det er fremdeles mulig å benytte bankkort.

Alle reisende oppfordres til å kjøpe billett på forhånd. AtB mobilbillett eller t:kort fungerer som normalt.

Hurtigbåter og ferger:

På strekninger der det er mulig oppfordres reisende til å benytte AtB mobilbillett.

Sammen med operatørene ser selskapet på ytterligere tiltak for å redusere smittefaren.

– Vi diskuterer også situasjonen med Trøndelag fylkeskommune og flere kommuner i fylket for å stille godt forberedt dersom det blir nødvendig å sette inn flere konkrete tiltak for kollektivtrafikken, opplyser selskapet.