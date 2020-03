Børgefjellsenteret stenger heisene – Bjørgan holder åpent

NAMDALSAVISA

RØYRVIK/BJØRGAN: – Styret har i samråd og etter anbefaling fra kommunelegen og Røyrvik formannskap valgt dette som et tiltak for å hindre smitte av koronaviruset. Alle langrennsløyper vil bli oppkjørt som vanlig, opplyser Børgefjellsenteret skisenter.

På Bjørgan i Grong er selve bakken åpen, men varmestua og åttekanten blir stengt.

– Vi følger utviklinga i koronautbruddet nøye, og har gjort noen tiltak for å begrense faren for smittespredning. Vi må støtte oss på de som kan dette, og rådene vi har fått så langt fra kommuneoverlegen er at selve bakken kan holdes åpen. Men det er noe å vurdere fortløpende, og vi skal ha grundige diskusjoner for å se utviklinga, sier påtroppende daglig leder Jørn Opdahl.

Skisenteret er med i et nettverk med flere skisenter i Norge, og så langt er praksisen litt forskjellig.

– De største har stengt, mens de mindre – i vår størrelse – har stort sett åpent. Men vi må følge utviklinga og rette oss etter de råd og pålegg vi får, sier Opdahl.