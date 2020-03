Flyktningerenn er avlyst – feirer jubileum i 2021

NAMDALSAVISA

LIERNE: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ba torsdag om at all idrett, treninger og konkurranser i Norge opphører med umiddelbar virkning – på bakgrunn av helsemyndighetenes retningslinjer i den vanskelige koronasituasjonen.

Torsdag ettermiddag la helseminister Bent Høie fram i en pressekonferanse at alle idrettsarrangement er i første omgang stoppet til 26. mars.

Sent torsdag kveld gikk også Flyktningerennet ut med beskjeden om at det som skulle bli 70-årsjubileumet for rennet avlyses. Det tradisjonsrike rennet skulle gå av stabelen helga 4. og 5. mars.

- Årets Flyktningerenn er avlyst gå grunn av nasjonale forskrifter i samband med Covid-19. De som allerede er påmeldt til årets renn får igjen startkontingenten i sin helhet, skriver arrangøren på sine nettsider.

Rennet opplyser videre at de tar høyde for å gjennomføre 70-årsjubileumet av Flyktningerennet 27. – 28. Mars 2021.

