Overhalla med digital løsning for beboere og pårørende – tilbyr videobesøk på sykeheimen

OVERHALLA: – Vi tenkte at vi måtte finne en løsning hvor folk kan ha kontakt med sine nærmeste, selv om det er sterke begrensinger på fysisk besøk, sier Beate Galguften Aunet, prosjektleder digitalisering helse og omsorg i Overhalla kommune.

På helsehuset i Overhalla er det 39 beboere. Siden de har vært nødt til å stenge eller begrense vanlige aktiviteter og besøk, blir det fort litt stusselig for beboerne.

– For beboerne er det bra at de kan få kan snakke med sine og se dem samtidig, selv om de ikke kan motta besøk, sier hun.

– Hvordan gjør de heime det i praksis?

– De trenger en smartelefon, et nettbrett eller en pc. Så må de laste ned en app som heter Whereby, eller gå til Whereby i en nettleser og koble opp til en videokonferanse. Det er ganske enkelt og rett fram, og fungerer uavhengig hva slags telefon eller brett man har.

Aunet sier fordelen med denne løsninga er at den er enkel og gratis, og om noen trenger hjelp for å komme i gang, kan de ta kontakt.

– Hvordan starter man videokonferansen?

– De som ønsker å snakke med sine tar kontakt med avdelinga, som så inviterer dem til et videobesøk på Overhalla sykeheim, gjennom appen, og så er det bare å skravle i vei, smiler hun.

– Har dere allerede vært online og vet at det virker?

– Vi har koblet opp og prøvd med folk utafor huset og det ser ut til å fungere meget bra. Så nå er beboerne tilgjengelig digitalt og live, sier Aunet.