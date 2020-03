Politiet stenger publikumstjenester i to uker: – Det er kjempeviktig for oss å sørge for trygghet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: − Dette berører publikum, som vil merke det godt i og med at vi har valgt å stenge alle publikumstjenester som ikke krever fysisk oppmøte til og med 26. mars, sier Svenn Ingar Viken. Han er enhetsleder for politiet i Namdalen og politistasjonssjef.

Beskyttelsestiltak

Trøndelag politidistrikt har, i likhet med resten av samfunnet, iverksatt strenge beskyttelsestiltak for å bidra til å redusere smitte.

Politiet iverksetter nå ytterligere tiltak for å forebygge koronasmitte og sikre en god beredskap i hele landet. Det innebærer blant annet at ikke-kritiske publikumstjenester som krever fysisk oppmøte stenger.

Viken mener det er viktig at politiet deltar i den samfunnsdugnaden som pågår for å redusere smittespredninga.

Innbyggerne gjøres oppmerksomme på at perioden kan forlenges ved behov.

− Tjenestene som omfattes av tiltaket er pass, nødpass, levering av anmeldelse, hittegods, avtaler som omhandler opphold og utlendingstjenesten, våpen, Namsmannen og Forliksrådet, sier Viken.

Hvis det er behov for fysisk oppmøte eller levering av kritiske anmeldelser, ønsker politiet at publikum ringer 02800 i forkant. Politiet vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om de skal komme til publikum eller omvendt.

− Vi kan ikke stenge ute muligheten for fysisk oppmøte. Skal du levere kritiske anmeldelser, skal vi følge det opp på en like god måte som i dag. Men vi anmoder at hver enkelt ringer oss i forkant, sier Viken.

Han forteller videre at politiet vil jobbe med å finne best mulige løsninger, slik at publikum kan komme i kontakt med dem på en bedre måte enn før. I denne perioden vil lokalt politi også legge ut informasjon på sin Facebook-side.

− Samtidig er det viktig å poengtere at vi i størst mulig grad legger til rette med å være synlig, tilgjengelig og tilstedeværende, uten å ha fysisk kontakt. Det er kjempeviktig for oss å sørge for trygghet i Namdalen, legger han til.

Han trekker fram tre faktorer som vektlegges i en krisesituasjon i landet:

Greie å ivareta enkeltpersoners og allmennhetens trygghet.

Ivareta og organisere alle former for redningsinnsats og ekstraordinære hendelser.

Avverge og stanse lovbrudd.

− Det blir det essensielle framover, fastslår enhetslederen.

Ber om forståelse

Han sier at det vil medføre ulemper for dem som rammes. Men ber om forståelse for at politiets prioritet nå er å sikre en god beredskap i hele landet, og samtidig ivareta smittevernhensyn.

− Hvordan forholder politiet lokalt seg til restriksjonene fra regjeringa?

− Vi skal lojalt følge opp det som er besluttet. Vi ser som alle organisasjoner i samfunnet at det får betydning i forhold til ressursene våre. Både i forhold til tilrettelegging og hindre smitte. Noen oppgaver blir mer prioritert enn andre, sier Svenn Ingar Viken.

− Hvordan opplever du situasjonen vi har kommet i?

− Situasjonen er ekstraordinær. Vi har fått tiltak som er så kraftige at vi må jobbe med å finne ut hvordan vi skal forholde oss til det. Det spesielle er at vi har en kritisk samfunnsrolle, og vi må prøve å ivareta den gjennom en lang periode, svarer han, som beskriver det som utfordrende.

Han viser til at politiansatte er plassert på ulike lokasjoner, for å hindre smittespredning. Politidirektoratet har innført interne tiltak for å forebygge smitte og situasjoner med fravær som følge av at ansatte blir satt i karantene. Som hjemmekontor, utvidet karantene og reiseforbud.

− Har dere gjort grep i forhold til bemanning?

− Vi vil kontinuerlig se på beredskapsfunksjonstjenesten. Men så langt opprettholder vi tilnærmet normal beredskap, svarer Viken.