NAMDALSAVISA

– Dette er en dugnad alle må stille opp på, sier Eivind Berre til Namdalsavisa torsdag. Avisa hadde samlet en rekke musikere som er blant kunstnergruppene som nå opplever at inntektsgrunnlaget deres går i oppløsning.

Det er kjempeflott at regjeringa nå legger opp til et løp for å hjelpe næringslivet å komme mest mulig smertefritt gjennom den avstenginga vi er nødt til å gjennomføre for å stanse viruset. Mine tanker går i særdeleshet til næringslivet i grisgrendte strøk som fra før av balanserer på en knivsegg når det gjelder fortjeneste. De er svært sårbare og må få hjelp til blant annet å komme gjennom en turismesesong uten at det ender med konkurser.

Flest tanker går likevel til de mest sårbare av alle i denne situasjonen, nemlig kulturarbeiderne våre. Når konserter avlyses, gallerier stenges og teaterforestillinger kanselleres brått og brutalt står enmannsforetakene til kulturarbeiderne i fare for å falle som dominobrikker. De er fra før økonomisk sårbare fordi alle som har forsøkt å leve av kultur vet at "å spille for fø'a er til å dø'a".

Vi trenger kulturarbeidernes smil, dybde, provokasjon og annerledeshet for å legge dybde og rikdom til våre liv. Vi synger deres sanger i begravelser, leser deres dikt, får innsikt av deres bøker, malerier og andre uttrykksformer. Vi trenger dem som våre innover-speil, som vegvisere og som spredere av lys og mørke. Kulturarbeideren gjør ikke en jobb i normal forstand, men bedriver noe han eller henne bare må gjøre. Og svært få blir millionærer.

Vi kan ikke risikere at de ikke er der når samfunnets møteplasser igjen åpnes. Min oppfordring er at regjeringa for en gangs skyld "driter" i handlingsregelen og henter en milliard eller to til å hjelpe disse sjelens ryttere gjennom avstenginga. Jeg kan love dere at dere vil få igjen hver krone ti ganger i form av opplevelser og varige spor.