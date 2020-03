En koronasmittet innlagt på Sykehuset Levanger, ingen i Namsos

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Helse Nord-Trøndelag melder i sin statusmelding lørdag kl 14 at en person er innlagt ved Sykehuset Levanger med påvist koronasmitte, ved Sykehuset Namsos er ingen smittede innlagt.

- Fredag ettermiddag ble en person lagt inn på Sykehuset Levanger med påvist smitte. Vedkommende er isolert på sengepost. Det har ikke vært nødvendig med intensiv behandling. I løpet av det siste døgnet ble i tillegg en innbygger henvist til innleggelse. Etter undersøkelser av lege er vedkommende sendt hjem og hadde ikke behov for sykehusinnleggelse, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Ved Sykehuset Namsos er det hittil ingen innlagte med påvist smitte.

Besøkskontroll

Begge sykehusene innførte før helga skjerpet besøkskontroll med vektere i inngangspartiene.

Her blir publikum spurt om reisehistorikk, om de har vært i kontakt med smittede og hvorfor de oppsøker sykehuset. Har de avtale og et nødvendig ærende, må alle gjennomføre spritvask før de slippes inn i sykehusene.

- I tillegg anmoder vi så sterkt vi kan om at familie og venner til inneliggende pasienter vurderer nøye om det er nødvendig med besøk. Er det nødvendig, ønsker vi kun at nærmeste pårørende kommer på besøk - en person av gangen, sier kommunikasjonssjefen.

Helse Nord-Trøndelag ber om at besøkende ikke går direkte til pasientrommene, men henvender seg i resepsjonen og varsler at de ønsker å gjennomføre besøk. Resepsjonen kontakter avdelingen og varsler besøk. I tillegg ber de om at besøkende ikke går direkte på pasientrommet, men melder til personell på vaktrommet før de oppsøker inneliggende pasient.

Fødeavdelingen

- I tillegg minner vi om at bare partner til fødende eller inneliggende mor har anledning til å gjennomføre besøk. Føde/barselavdelingene ber innstendig om at dette pålegget overholdes, sier Karlsen.

- Dersom inneliggende pasient er svært syk, og nærmeste familie har spesielle behov, bes familiene avtale direkte med avdelingen hvordan de i fellesskap kan finne gode løsninger i en krevende tid, sier Karlsen.

Begge sykehus minner i tillegg om at det ikke er ønskelig med blomster til de som ligger innlagt. Blomster som blir sendt til sykehusene vil ikke bli levert til mottaker. Dette er besluttet på grunn av smittevernhensyn.