Mina fra Namsos sitter fast i New York: – Det begynner å bli ubehagelig å være her

NAMDALSAVISA

NEW YORK: – Jeg vet ikke noen ting om vi kommer oss heim eller ikke. KLM svarer verken meg i USA eller familien min i Norge, og vi har prøvd å kontakte dem dag inn og dag ut. Vi får høre så mye forskjellig fra ulike hold. Noen sier vi må bli her i 30 dager til, etterfulgt av to uker karantene i Oslo. Vi har fått beskjed om å «prøve» av ambassaden i New York, men at de tvilte på at vi kom oss på flyet vi skulle ta på mandag, sier Mina Amunda Ristad Strømmen.