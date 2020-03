NAMDALSAVISA

Det fortalte statsministeren på en pressekonferanse i 18-tiden lørdag. I tillegg til at flyplasser og havner blir stengt, vil det også bli utstrakt grensekontroll.

Solberg fortalte at det også er forventet at næringslivet vil bli kraftig rammet i nærmeste fremtid. Blant annet viser en ny undersøkelse fra NHO at åtte av ti bedrifter vurderer permitteringer.

Følg utviklingen rundt koronaviruset i vårt live-studio.