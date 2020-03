Plutselig ville «alle» ha overhallingen Egil Aslaks beredskapsbok: – Jeg håper boka kan hjelpe mange til å takle denne krisen på en best mulig måte.

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Det var i fjor høst at overhallingen overhallingen kom ut med boka «I tilfelle dommedag: Enkel beredskap for vanlige folk», som handler om hvordan man kan forberede seg på krisesituasjoner.

Boka har solgt godt, men de siste dagene har mange flere fått øynene opp for den. Nå topper boka klikk-og-hent-lista til Norli.

– Jeg hadde ikke tenkt på boksalget før jeg ble kontakta av VG og Aftenposten i går. Men det tyder jo på at mange vil ha den med en gang, sier Hagerup til NA.

Maner til ro

Kapittelet om hygiene handler passende nok om pandemi, lik den vi opplever nå. For dette er den krisesituasjonen som er mest sannsynlig at oppstår i Norge. At den skulle skje så kort tid etter utgivelsen kom ikke helt overraskende på Hagerup.

– Jeg hadde jo håpet vi skulle slippe en slik situasjon, men akkurat dette er jo den trusselen norske myndigheter var mest bekymret for også før pandemien oppsto, sier Hagerup, og legger til:

– Når de ikke klarte å hindre smitten i å spre seg utenfor Kina, var jeg forberedt på at det bare var et tidsspørsmål før vi fikk tilsvarende situasjon her, sier Hagerup.

Nå sitter forfatteren i egenpålagt isolasjon med hjemmekontor og familieliv i Trondheim, og tar livet med ro. Mens mange nå hamstrer mat og andre essensielle varer, maner Hagerup til ro.

– Litt ekstra kan du kjøpe. Men på fredag så jeg en som gikk ut døra på butikken med en handlevogn stappfull av bare havregryn. Det er dumt, for da blir det tomt. I tillegg er det dårlig beredskap, for du vil jo ikke knaske havregryn til alle døgnets måltider, sier Hagerup.

– De som hamstrer veldig mye er unødvendig bekymra, og mangler nok også kunnskap om hva som er god beredskap. Når myndighetene sier at vi har nok mat må vi forholde oss til det.

For et viktig element i å håndtere en krisesituasjon er å tenke på sin neste.

– Tankesettet jeg også forfekter i boka er at den viktigste delen av beredskap handler om å ta vare på dem rundt deg. Ikke bare er det trivelig, men alle står sterkere rustet til en krise om vi samarbeider, og hjelper hverandre. Og da må vi også fordele matvarer på en smart måte.

Planlegging er nøkkelen

– Hvordan bør man da forholde seg til krisesituasjonen?

– Du må tenke gjennom hva som er en realistisk situasjon for deg og dine nærmeste, og lage en helt konkret plan for hvordan du takler den. Hvis du bor alene og blir sjuk – hvordan skal du da få lagd mat? Eller om du har familie og barn – hvordan løser dere hverdagen om en av foreldrene blir sjuke? Hvilke ting kan du konkret gjøre nå for å kunne ha en mest mulig normal hverdag i en slik situasjon?

For det er planleggingen som er nøkkelen til å møte en krise godt nok.

– President og general Eisenhower sa at planer er verdiløse, men planlegging er uvurderlig. Når en krise skjer trenger det ikke bli som man trodde. Men tankeprosessen om hva du gjør hvis noe oppstår, gjør at du er bedre rusta til en krise. Hvis du tenker på hvordan du kan løse situasjonen noen dager fram i tid kan du ligge et steg i forkant.

Etter selv å ha satt seg godt inn i denne tematikken, føler Hagerup at han og familien var godt rusta til det som nå skjer.

– Ja, egentlig. Jeg tror vi var ganske godt forberedt, så vi har tatt det med ro, som er litt av poenget med beredskap. Vi fikk tak i det vi ønska uten stress, men det er ikke snakk om noe dommedagslager. Vi har kjøpt inn litt ekstra til ukeshandelen, slik at vi kan spise vanlig mat, men slipper å dra i butikken dersom en av oss blir sjuke, sier Hagerup.

Og det er ikke sånn at verden blir som i en dommedagsfilm fra Hollywood når ulykken er ute.

– Forskning viser at folk hjelper hverandre, sier Hagerup.

Et eksempel på dette er katastrofen i Fukushima, som først ble rammet av et kraftig jordskjelv, etterfulgt av en tsunami og til slutt en nedsmelting av atomkraftverket.

– Det var ikke mat eller god sikkerhet som var viktigst. Det som hadde mest å si for hvor mange som overlevde i de 130 byene og landsbyene som ble rammet, var hvor godt det lokale samholdet var. I lokalsamfunn hvor folk kjente hverandre, var de vant til å samarbeide og hjelpe hverandre. De som hamstrer vet kanskje ikke dette.

Selv opplever Hagerup at naboer og kjente ønsker å bidra i den vanskelige situasjonen som har oppstått som følge av koronaviruset.

– Det er en stor grad av nettopp samhold, og vi ser jo nå utrolig mange som stiller opp frivillig for hverandre på forskjellig vis.

Vurderer nytt opplag

Nå som mange har fått øynene opp for «I tilfelle dommedag», kan det fort bli tomt i bokhyllene.

– Hvordan er forsyningsgraden av bøker?

– Godt spørsmål. Jeg tror de fleste bokhandlerne har den inne. Og så vi får se om det blir et nytt opplag, sier Hagerup, som synes det er fint’'' at flere leser boka.

– Flere skjønner hvor mye god egenberedskap kan hjelpe i slike situasjoner, og jeg håper boka kan hjelpe mange til å takle denne krisen på en best mulig måte.