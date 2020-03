Rasjonering av insulin

NAMDALSAVISA

OSLO: Norske helsemyndigheter innfører nå rasjonering på insulin fra klokken 13.00 lørdag, for å sørge for at alle pasienter som trenger insulin får det de skal ha, skriver NRK.

Dette innebærer at apotekene ikke skal utlevere insulin og insulinanaloger for mer enn én måneds forbruk av gangen. Det vanlige er at man kan hente ut insulin for tre måneder av gangen.

– Det er nok insulin i landet, men man trenger tid til å få distribuert det ut til apotekene, sier Turid Gjerde Spilling, kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet.