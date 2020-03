NAMDALSAVISA

Presiseringen kommer etter at statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse lørdag kveld redegjorde forkonsekvensene av de skjerpede tiltakene for å begrense smittespredningen i Norge. Der kom hun til å si at flyplassene ble stengt. Men etter mange bekymrede henvendelser, presiserer Justisdepartementet lørdag kveld at flyplassene fortsatt vil holdes åpne og folk vil få komme inn.

