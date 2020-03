Fylkesordføreren til ungdommen: Ta ansvar – ikke gå på fest

NAMDALSAVISA

Budskapet er også spredd på sosiale medier og oppfordrer de trønderske ungdommene til å ta ansvar for å unngå smittespredning - til tross for at ungdomsgruppen ikke er blant de mest risikoutsatte for å få coronaviruset.

Torsdag besluttet Trøndelag fylkeskommune å stenge samtlige videregående skoler.

- Ta ansvar

I følge Sandvik kan ungdom bidra den nasjonale corona-dugnaden ved å:

Ikke gå på fest. Om du vil på fest, gjør det digitalt.

Ikke møte venner på samme måte som før. Finn hverandre gjennom digitale plattformer.

Begrense kontakt med andre mennesker. Snakk sammen via telefon.

Historiens dom

Ifølge Sandvik vil innsatsen ble bedømt av våre etterkommere.

- Dersom vi alle kan stå gjennom krisen, og etterpå rakrygget si: «Vi gjorde alt vi kunne, og vi klarte det», vil det både være noe som berger liv, og det vil være noe man ser tilbake på i mange generasjoner. 5 millioner nordmenn sto sammen gjennom en nasjonal og global krise, og vi fikk til det beste resultatet vi kunne klare.

Sandviks sluttappell er #Keep Calm, Your Heart Warm and Wash Your Hands (often) :-)