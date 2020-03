Ingen registrerte smittetilfeller i Namdalen – setter ikke inn egne tiltak

NAMDALSAVISA

Det melder Namdal regionråd søndag ettermiddag.

Regionrådet skriver i en pressemelding at det så langt ikke er registrert smittetilfeller eller sykdomsutbrudd som følge av korona i Namdalen.

– Kommunene vil bære i forkant og er dermed i konstant beredskap for å vurdere tiltak til det beste for regionen, skriver regionrådet.

Drøftet situasjonen søndag

Søndag ettermiddag drøftet ordførere, rådmenn, kommunedirektører og kommuneleger fra alle namdalskommunene om det skal treffes tiltak for Namdalen som går ut over de nasjonale tiltakene som gjennomføres for å begrense smitten av koronaviruset. Her ble det besluttet at egne tiltak ikke er nødvendige – foreløpig.

– Ut fra rådene som er gitt fra Fylkesmannen og Helse Nord-Trøndelag, og kommunenes egne vurderinger, treffes ingen karantenekrav for Namdalen ut over det som nasjonale myndigheter har iverksatt. Hver kommune har ulike utfordringsbilder. Det presiseres at den enkelte kommune derfor kan gjøre egne vurderinger om tiltak, sier leder i Namdal regionråd, Stian Brekkvassmo.

Håper helsepersonell melder seg

Han legger til at det er viktig at helsepersonell og studenter melder seg til tjeneste for sin kommune.

– Vi vet at det er helsepersonell og studenter som vil komme heim fra andre regioner, og det er også viktig at disse kan melde seg for å arbeide på heimstedene, sier Brekkvassmo.

Fra kommuneoverlegene blir det framhevet at de som er, eller føler seg syke, skal holde seg heime. Hver enkelt som kommer til Namdalen må også tenke over hvor de har vært og hvordan de eventuelt kan være eksponert for smitte.

– Det vil komme situasjoner også framover, men ut fra erfaringene de siste to ukene ser vi at både spørsmål og gjennomføring av tiltak har endret seg. Vi ser at karantenetiltakene virker. Det viktigste nå er å hindre spredninga av smitte.

– Vi må anta at restriksjonene som er innført kan strekke seg lengre enn de to-tre ukene de foreløpig gjelder, legger Brekkvassmo til.