Vidar (22): – Spesielt å være i Belgia nå

RETIE: – Det er nærmest tomt i gatene. Restaurantene er stengt og alle butikker som ikke er dagligvare eller apotek har lukket dørene. Det er spesielt å være her nå.



Slik oppsummerer Vidar Vikestad fra Rørvik i korte trekk hvordan det for tiden er å bo i den lille byen Retie i Belgia. Syklisten fra Rørvik forteller at koronavirusets herjinger merkes godt også der, men selv virker han og ta det hele ganske med ro.



– På nyhetsbildet virker det som om det er mer som foregår hjemme i Norge, men også her i Belgia legger vi jo merke til det som skjer. Selv prøver jeg å holde med så langt unna smittefare som mulig, sier han.



Onsdag denne uka ble det første koronavirus-dødsfallet bekreftet i Belgia av landets myndigheter. Totalt er nesten 700 belgiere smittet av viruset og fire har dødd, i følge verdensstatestikken til New York Times.