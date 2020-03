Bindal skjerper karantenereglene

NAMDALSAVISA

BINDAL: – Så langt er det heldigvis ikke påvist koronasmitte i Bindal, og vi skjerper reglene i håp om å unngå at noen skal bli smittet, sier ordfører Britt Helstad i Bindal.

Noen unntak

Hun sier at liknende vedtak er fattet i til sammen 18 kommuner mellom Bindal og Rana.

– Dere sier i praksis at alle som har vært utafor de kommunene dere har listet opp må i karantene?

– Ja, men med noen unntak som går på rent praktiske hensyn med tanke på jobb og helse, sier ordføreren.

– Kan du gi eksempler?

– Vi har jo tette bånd til Namdalen både med tanke på Sykehuset Namsos og med at folk pendler til og fra Bindal daglig i jobbsammenheng. Slik at selv om de krysser grensa til Nærøysund skal de selvsagt ikke bli pålagt karantene, med mindre det er grunner som angitt i nasjonale føringer som tilsier det, sier hun.

Ordføreren understreker at det samme gjelder om folk har time på Sykehuset Namsos eller andre sykehus i Trøndelag.

– Da får de komme heim igjen uten at de må i karantene etterpå, legger ordføreren til.

Stenges for besøk

Helstad sier at allerede i forrige uke gikk Bindal lengre enn resten av landet med å sette inn tiltak.

– Vi har allerede innført begrensninger med tanke på hele Norden og store byer i Norge, sier hun.

– Hvor lenge vil de nye bestemmelsen gjelde?

– Inntil vi får klar signal fra sentrale myndigheter om at det kan lettes på bestemmelsene, sier ordfører Helstad.

Ordføreren sier at fra og med tirsdag stenger rådhuset for publikumsbesøk – med unntak av legekontor og helsestasjon.

– Det gjør også at vi utvider telefontida folk kan nå oss på til å gjelde fra 08.00 til 15.45, sier Helstad.

Hun oppfordrer folk til å rette seg etter reglene og følge med på kommunens heimeside om det skulle komme ny informasjon.

Nye bestemmelser

Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Dette gjelder også studenter og skoleelever som kommer hjem fra studiested. Det betyr at hele husstanden må være i karantene i disse tilfellene.

For personer som utvikler forkjølelse i karanteneperioden, gjelder myndighetenes regler for hjemmekarantene og oppfølging fra fastlege.

Vedtaket gjelder i følgende områder: Hele Norge, med unntak av disse kommunene: Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Vefsn, Træna, Rødøy, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Lurøy og Rana. Dette kan endres om pandemi-situasjonen forandrer seg.

Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser utover landegrensene. Kommuneoverlegen anbefaler på det sterkeste at samtlige innbyggere følger de nasjonale helsemyndighetenes råd om å begrense all reisevirksomhet til det strengt nødvendige.

Kommunen innfører strengere restriksjoner for personer i samfunnskritiske funksjoner. Personer som innehar slike funksjoner, skal ikke reise ut av kommunen. Unntak vil være der ivaretakelsen av samfunnskritisk funksjon nødvendiggjør slike reiser. Eksempel på dette er fører og personell av vare- og passasjertransport samt personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Kommunen gjør unntak for innbyggere som dagpendler til arbeid fra Bindal til kommuner i Trøndelag. Det samme gjelder for dem som dagpendler til Bindal. Det gjøres også unntak for helt nødvendige besøk til sykehus i Trøndelag. Ved slike reiser er det viktig at man ikke gjør andre ærend samtidig.

Det gjøres også unntak for virksomheter som er avhengig av personell/arbeidskraft som kommer fra områder som er underlagt karantenebestemmelser. Disse virksomhetene skal innføre bevegelsesrestriksjoner på sine ansatte og påse at de følger rådene for smitteforebygging.

Kommunen forutsetter at virksomheter unntatt i punkt 6. kontakter Bindal kommune slik at praktisering av unntaket gjøres i samråd med kommunen.

Ledelse av virksomheter som er listet etter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Vedtaket er signert ordfører, rådmann og kommuneoverlege.