Frykter et ras av konkurser

NAMSOS: – Det er umulig å si annet enn at vi er veldig bekymret, sier Lein.

Surrealistisk

Flere av medlemsbedriftene har allerede fått beskjed om å stenge virksomheten sin. Det har ført til at ansatte har blitt permittert, og går ei usikker jobb-framtid i møte.

– Det har vært fryktelig tungt og vanskelig for mange å forholde seg til den nye situasjonen, som er helt absurd og surrealistisk, med permitteringer og frykt for at egen økonomi skal påvirkes, sier Lein.

Næringsforeninga har derfor lagt vekt på å hjelpe medlemsbedriftene, med å informere så godt som mulig om regelverk og betydninga dette får.

– Vi er veldig glade for pakken som ble vedtatt fra regjeringa mandag. Den kan være med på å lette på permitteringstrykket. At man er trygg på at medarbeiderne er ivaretatt, selv om man må stenge virksomheten ei stund, sier han.

Flere vil stenge

Lein tror ikke krisen vil ta slutt med det første.

– Vi kommer nok til å oppleve at langt flere kommer til å stenge, sier han, som ber alle ta alvoret innover seg.

– Folk flest har tatt det på alvor og holdt seg heime. Det er veldig lite folk i bybildet. Butikkene er tomme. Men mange flere butikker vil stenge dørene de neste dagene. Det er veldig dramatisk, fastslår Amund Lein.

– Du driver med veldig små marginer når du driver med varehandel i dag, i stadig konkurranse med netthandel. Det er tøft. Derfor håper jeg at folk benytter de lokale butikkene og venter med å gjøre den type bestillinger til butikkene er i vanlig gjenge igjen, fortsetter han.

Han viser til at flere næringsdrivende satser på heimkjøring av varer, og håper namdalingene benytter seg av det for å støtte lokalt næringsliv i ei svært krevende tid.

– Er det viktigere enn noen gang å bruke lokalt næringsliv?

– Ja, det er det. Jeg mener ikke at folk skal bruke all tid på kafeer og på restauranter. Men det går fortsatt an å bruke tjenester med å ha med varen heim eller få det heimkjørt, forklarer han.

– Frykter du et ras av konkurser?

– Ja, jeg gjør det. Det er klart at små bedrifter med liten egenkapital kommer til å få det tøft. Det er det ingen tvil om. Så får vi se hvor langsiktig det blir, og om det blir mer langvarig enn det krisepakken fra regjeringa dekker, og om de vil komme med mer, sier han.

– Det er en situasjon som ingen av oss har vært borti, og vi vet ikke hva det fører til. Men jeg håper næringslivet tar nødvendige forholdsregler. At de gjør riktige valg og kommer styrket ut av det, sier Amund Lein, daglig leder i Namdal næringsforening.