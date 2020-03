Gi oss borgerlønn

NAMDALSAVISA

Eventuelt kun utbetale en sum pr hode som ett engangstilfelle for en måned eller to, slik at en del av oss kan få løftet en bekymring av skuldrene og puste litt letter siden vi da har til livsopphold.

La oss si at vi tar utgangspunkt i en sum tilsvarende 3G - det er i dag 24 966 kr pr. måned. For enkelhets skyld runder vi opp til 25.000 blanke norske kroner pr. hode.

I Finland avsluttet de nylig en to år lang prøveordning hvor hver og en fikk 2200 kr pr. måned, og i den sveitsiske kommunen Rheinau (innbyggerantall omtrent på størrelse med Høylandet) gikk borgerne selv inn for en ordningen hvor hver enkelt av dem mottar en sum tilsvarende 21 000 norske kroner hver eneste måned - helt uten krav om gjenytelse.

Verken Sveits eller Finland har oljefond. Det har derimot som kjent Norge, og derfor er jeg overbevist om at vi har råd til en slik ordning.

Så, tilbake til tallene: 25.000 kroner til hver innbygger i Norge, blir ikke det fryktelig mye penger, spør du?

Jo, på sett og vis blir det det.

Vi er, ifølge siste telling, 5 368 000 innbygger i Norge. 25 000 pr. hode tilsvarer dermed 134, 2 milliarder kroner. Dette høres mye ut, og ER selvsagt mye penger, men i 2019 hadde oljefondet en avkastning på 350.000 kroner per innbygger - altså 1800 milliarder over ett år, noe som tilsvarer 450 milliarder i snitt pr. kvartal!

Joda, 2019 var ett eksepsjonelt godt år for oljefondet - så godt at det sprengte alle rekorder - og oljeprisen har falt noe i det siste, men det er uansett ikke særlig tvil om at når den verste Corona-smittefaren forhåpentligvis er over om en måneds tid, ville uansett utlegget bli tjent inn igjen. Sannsynligvis innen sommeren, garantert innen årets slutt.

Jeg kan ikke se at vi har noe som helst å tape på en slik ordningen, men trygghetsfølelsen til en stor del av Norges befolkning kan øke betraktelig i en krevende tid. Og det er tross alt det viktigste, ikke sant?