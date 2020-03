Helse Nord-Trøndelag: Ingen nye med påvist koronasmitte

NAMDALSAVISA

NAMSOS: - Status for Helse Nord-Trøndelag er uendret siden søndag. Sykehuset Levanger har én pasient på sengepost med påvist smitte og er isolert. Pasienten som søndag ble overflyttet til luftsmitteisolat får fortsatt intensiv behandling ved Sykehuset Levanger, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i helseforetaket.

Ved Sykehuset Namsos er det ikke rapportert om innlagte pasienter med påvist smitte. Innlagte med luftveissymptomer, og som det ble tatt smitteprøve av er utenfor mistanke etter at alle prøvesvar var negative. Dette er også status for en inneliggende pasienter i Levanger som ble testet.

Kriseberedskapen i Helse NOrd-Trøndelag fortsetter.

- Begge våre sykehus arbeider videre med å redusere elektiv aktivitet. Parallelt frigjør sykehusene arealer som kan omgjøres til avdelinger for behandling av pasienter med påvist smitte. Blant annet har avdelingen for kreftbehandling ved Sykehuset Levanger flyttet til 2. etasje i nybygget til Klinikk for psykisk helsevern og rus. De vil være i full drift i disse arealene fra tirsdag. Etter hvert som poliklinisk virksomhet og dagkirurgi skaleres ned, ruster vi oss i begge sykehus for å kunne gi nødvendig korona-behandling til et større antall pasienter, sier kommunikasjonssjefen.

Helse Nord-Trøndelag har satt gul beredskap og har hyppige møter i kriseledelsen.

- Kriseledelsen er opptatt å avlaste klinikker som har den største belastningen. Blant annet ser vi på løsninger for å sikre kapasitet og bemanning over tid. Flere enheter velger blant annet en ny rullerende turnus der deler av enheten holder seg hjemme, eller jobber fra hjemmekontor - for så å rullere hvem som ikke møter på jobb. Der nedskalering av aktiviteten fører til manglende oppgaver for ansatte, vil dette mannskapet blir vurdert som nye ressurser til enhetene som har stor belastning, opplyser Karlsen.