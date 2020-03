Konfirmasjoner utsettes til over sommeren

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I Nidaros utsettes alle konfirmasjoner til etter sommeren, i tråd med anbefalinga som er gitt fra nasjonalt hold i Den norske kirke.

– Avgjørelsen om å ikke ha offentlige gudstjenester, og å begrense deltagelsen i dåp, vielser og begravelser, vil være gjeldende på ubestemt tid, heter det i en melding fra Nidaros bispedømme. Dette er tiltakene som gjelder:

Alle offentlige gudstjenester avlyses eller erstattes med digitale program.

Kirka ønsker fremdeles å markere påsken som en viktig høytiden, men i digital form.

Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere.

Innmeldte dåp og vielser gjennomføres som planlagt, men i en lukket seremoni.

Alle konfirmasjoner utsettes til etter sommeren.

Alle lokale arrangement i kirkens regi bør avlyses.

Menighetskontorene vil fremdeles være tilgjengelig på telefon og internett.

– Kirken har alltid vært et sted for å søke oppmuntring og støtte, og vi er her for alle som trenger det, uttaler biskop Herborg Finnset.